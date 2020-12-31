Севастополь, , 11:49 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе правительства города 31 декабря. Сутками ранее сообщалось о 87 новых носителях инфекции.

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«По состоянию на утро 31 декабря зарегистрированы 85 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от шести до 85 лет. 99 человек выписаны после выздоровления. Скончались пять человек в возрасте от 58 лет до 81 года», — уточнили.

Всего за период пандемии в Севастополе подтверждено 6763 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 6365 человек, 239 умерло. В стационарах находится 146 человек, в отделении для лечения пациентов с заболеванием в легкой форме — 169.