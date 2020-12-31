Брянск, , 11:53 — REGNUM 201 случай заражения коронавирусом подтверждён в Брянской области 31 декабря, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. В целом, за год инфекцию выявили у более чем 23 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 23 тыс. 139 случаев заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 21,2 тысячи человек, из них 290 пациентов выписаны за минувшие сутки.

Лаборатории в 2020 году провели 368 тыс. 803 исследования на коронавирус, в том числе 2637 теста выполнено за сутки.