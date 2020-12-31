Белгород, , 11:46 — REGNUM В последний день 2020 года в Белгородской области подтверждено 186 случаев заражения коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на один случай меньше чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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В стационары госпитализированы 839 человек, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ 127 пациентов. На самоизоляции 9951 житель. Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией достигло 21 тыс. 817. Выздоровели 18,1 тысячи человек, в том числе 207 выписаны за минувшие сутки.

Зарегистрировано шесть летальных исходов. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Белгородской области скончались 258 человек.