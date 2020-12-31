Краснодар, , 11:41 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 31 декабря. Сутками ранее сообщалось о 192 новых случаях заражения.

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«Как и в прошлые дни, больше всего положительных тестов на коронавирус получили в Краснодаре — 62. В Сочи 19 инфицированных, в Курганинском районе — 14, в Темрюкском — 11. Десять человек заболели в Геленджике, девять — в Белореченском районе, восемь — в Новороссийске, по семь — в Апшеронском районе и Горячем Ключе», — сообщили в региональном оперштабе.

За весь период пандемии в регионе подтверждено 27 729 случаев заражения коронавирусом, 18 667 пациентов выписано с выздоровлением. Скончались 930 пациентов, в том числе 15 — зарегистрированы за минувшие сутки.

В стационаре находятся 1568 пациентов с COVID-19, 137 человек в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО. Амбулаторно лечатся 6564 человека.