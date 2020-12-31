Воронеж, , 11:34 — REGNUM В Воронежской области за прошедшие сутки подтверждено 379 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 31 декабря. Накануне, 30 декабря, сообщалось о 381 новом пациенте.

Павел Соболев (с) ИА REGNUM

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Всего за период пандемии в Воронежской области подтверждено 46 205 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 43 606 пациентов, в том числе 352 человека — за последние сутки.

За последние 24 часа в Воронежской области зарегистрировано 30 смертей среди пациентов c COVID-19, это рекордное число за сутки. Общее число умерших пациентов с подтверждённой инфекцией составило уже 1367 человек.