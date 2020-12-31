Симферополь, , 11:23 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 333 новых случая заражения коронавирусом, сутками ранее сообщалось о 331 новом случаев. Данные 31 декабря опубликовал региональный оперативный штаб.

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«За 30 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 333 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 247 выявлены при обращении за медицинской помощью, 86 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего за период пандемии с Крыму подтверждено 25 187 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 20 253 человека. Статистику смертности за сутки пополнили ещё девять пациентов с СOVID-19, всего жертвами вируса в регионе стали 509 человек.