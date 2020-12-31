Ханты-Мансийск, , 11:19 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 31 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 217 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 31 декабря: Октябрьский район и Нягань — по 28 случаев; Нижневартовский — 29; Нефтеюганский район — 17; Советский район — 14.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 31 декабря 41 294 случая. Излечились 37 734 человека, 541 пациент с COVID-19 скончался (на четыре человека больше, чем днём ранее).