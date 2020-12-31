Барнаул, , 11:15 — REGNUM Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров в своем новогоднем поздравлении отметил в частности, что в новом, 2021-м году будет достаточно позитива.

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«Уходящий год был непростым, но мы вместе со всеми взаимодействующими службами сделали всё возможное для обеспечения безопасности наших сограждан. Мы добились снижения количества пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций. Хочу выразить надежду, что в новом году будет достаточно позитива, а сами новогодние праздники запомнятся только радостью общения с близкими людьми, весельем и неповторимой энергией.

Необходимо традиционно предупредить о необходимости соблюдения всех правил безопасности при пользовании новогодней атрибутикой — фейерверками, петардами и салютами. Все это может привести к нежелательным последствиям. Сделайте всё, чтобы защитить ваш дом от огненной беды.

Стоит напомнить, что ближайшие дни будут морозными, что также требует от каждого соблюдения определённых требований правил безопасности. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких», — сказал главный спасатель Алтайского края.

От всего МЧС России он заверил, что пожарные и спасатели всегда на посту и готовы немедленно прийти на помощь в любое время суток в кратчайшее время.