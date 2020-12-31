Москва, , 11:15 — REGNUM В Московской области и Москве до 2 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Драй © ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о гололедице в Московской области и Москве будет действовать как минимум до утра 2 января.

Напомним, что Московский регион попал под действие циклона, принесшего некоторое потепление.

В новогоднюю ночь в столице будет облачно, местами будет идти мокрый снег.