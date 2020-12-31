Донецк, , 12:00 — REGNUM В январе 2021 года в Донецкой Народной Республике ожидается начало поставок первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщили 31 декабря в пресс-службе главы республики.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» Mos.ru

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Пушилин уточнил, что правительство РФ оперативно рассмотрело и удовлетворило просьбу властей республики оказать гуманитарную помощь в предоставлении вакцины.

«Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса», — сообщает источник.

Сообщается, что в первую очередь будут вакцинированы лица, подверженные риску заражения коронавирусом — медицинские работники, работающие с инфицированными SARS-CoV-2 и военнослужащие.

Глава ДНР от лица народа Республики также выразил благодарность в адрес Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

«Народ Донбасса глубоко ценит все, что для Донбасса делает Российская Федерация, и выражает за это искреннюю благодарность. Благодаря поставке лекарственных препаратов и препаратов медицинского назначения, а также введению ряда ограничительных мер и слаженной работе всех служб, которые пришли на помощь медикам, мы стабилизировали ситуацию в Республике», — говорится в заявлении.

Пушилин выразил уверенность, что вакцинация спасет многочисленные жизни граждан республики и приблизит Республику к возвращению к привычному режиму жизни и работы.

Отметим, в Республике с начала пандемии зарегистрировали 15 318 случаев инфицирования коронавирусом.