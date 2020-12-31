Донецк, 31 декабря 2020, 12:00 — REGNUM В январе 2021 года в Донецкой Народной Республике ожидается начало поставок первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщили 31 декабря в пресс-службе главы республики.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»
Пушилин уточнил, что правительство РФ оперативно рассмотрело и удовлетворило просьбу властей республики оказать гуманитарную помощь в предоставлении вакцины.
Сообщается, что в первую очередь будут вакцинированы лица, подверженные риску заражения коронавирусом — медицинские работники, работающие с инфицированными SARS-CoV-2 и военнослужащие.
Глава ДНР от лица народа Республики также выразил благодарность в адрес Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Пушилин выразил уверенность, что вакцинация спасет многочисленные жизни граждан республики и приблизит Республику к возвращению к привычному режиму жизни и работы.
Отметим, в Республике с начала пандемии зарегистрировали 15 318 случаев инфицирования коронавирусом.