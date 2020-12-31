Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 11:11 — REGNUM Новогодние подарки от президента РФ Владимира Путина получила многодетная семья из Эвенкии. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 декабря в правительстве Красноярского края.

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Отец многодетной семьи Андреевых из эвенкийского посёлка Тура обратился к главе государства с просьбой помочь с покупкой новогодних подарков для своих детей в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний».

Двое старших детей из-за неблагополучной эпидобстановки обучаются удалённо. Чтобы упростить учебный процесс, семья попросила президента помочь в приобретении ноутбука и оборудования для быстрого интернета (спутниковой тарелки).

Также один из детей попросил подарить ему конструктор «Лего». Младшая девочка попросила аквариум с рыбками.

Президент исполнил мечты детей. Подарки от Путина семье Андреевых вручили представители администрации Эвенкийского района.

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