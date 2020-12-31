Стокгольм, , 11:10 — REGNUM В течение ноября-декабря 2020 года Полицией Швеции были задержаны десятки нелегалов-мигрантов, пытавшихся вылететь на территорию Соединенного Королевства через международный аэропорт Арланда, расположенный в Стокгольме. Об этом сообщается на веб-сайте Полиции Швеции.

«В ноябре и декабре порядка 20 человек были арестованы в Арланде по подозрению в попытке проникнуть в Великобританию с поддельными или недействительными паспортами. Число случаев увеличивается, это связано с Brexit.

Речь идет о лицах из стран, не входящих в ЕС, которых подозревают в попытке попасть в Великобританию до выхода Великобритании из ЕС 31 декабря. Во время допроса некоторые из них заявили, что намеревались найти работу в Великобритании до того, как там изменятся условия жизни и трудоустройства.

Только за последнюю неделю в Арланде были арестованы одиннадцать человек за неправомерное использование документов или использование поддельных документов. По прибытии они предъявили свои настоящие паспорта, а также билеты для дальнейшего следования в Стамбул», — говорится на сайте Полиции Швеции.