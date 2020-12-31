Луганск, 31 декабря 2020, 10:54 — REGNUM 248 обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны вооруженных сил Украины было зафиксировано на протяжении в 2020 года, сообщается 30 декабря в итоговом отчете представительства Республики в СЦКК.
Читайте также: У Зеленского рассказали, сколько людей ВСУ потеряли за год в Донбассе
152 обстрела были произведены из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, такими, как артиллерия калибра 122 и 152 мм, минометы калибра 82 и 120 мм, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).
В результате обстрелов ВСУ за год погибли два гражданина ЛНР, 26 мирных граждан были ранены (в числе раненных один ребенок). Тринадцать защитников республики в результате обстрелов боевиков ВСУ погибли, восемь — получили ранения.
Напомним, ранее в генеральном штабе вооруженных сил Украины сообщили о гибели 49 украинских военнослужащих в Донбассе с начала 2020 года.
Читайте также: В Генштабе ВСУ назвали потери в Донбассе за год