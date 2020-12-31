Луганск, , 10:54 — REGNUM 248 обстрелов территории Луганской Народной Республики со стороны вооруженных сил Украины было зафиксировано на протяжении в 2020 года, сообщается 30 декабря в итоговом отчете представительства Республики в СЦКК.

Читайте также: У Зеленского рассказали, сколько людей ВСУ потеряли за год в Донбассе

152 обстрела были произведены из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, такими, как артиллерия калибра 122 и 152 мм, минометы калибра 82 и 120 мм, противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).

«Всего по территории Республики выпущено 1226 артиллерийских снарядов и мин различных калибров, зафиксировано 98 обстрелов с применением вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем, из которых выпущено 2052 боеприпаса», — уточнили в представительстве ЛНР.

В результате обстрелов ВСУ за год погибли два гражданина ЛНР, 26 мирных граждан были ранены (в числе раненных один ребенок). Тринадцать защитников республики в результате обстрелов боевиков ВСУ погибли, восемь — получили ранения.

«Разрушен и поврежден 301 жилой дом и объектов гражданской инфраструктуры», — добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Напомним, ранее в генеральном штабе вооруженных сил Украины сообщили о гибели 49 украинских военнослужащих в Донбассе с начала 2020 года.

Читайте также: В Генштабе ВСУ назвали потери в Донбассе за год