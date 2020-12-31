Стокгольм, , 11:10 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения обнародовало подробности ранее озвученных рекомендаций по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. О новых санитарно-эпидемиологических требования рассказали журналисты SVT Nyheter.

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Напомним, что «рекомендация» Агентства общественного здравоохранения вступает в силу с 7 января и распространяется на все лены Швеции.

Гражданам, пользующимся услугами общественного транспорта, при невозможности сохранять социальную дистанцию рекомендуется носить средства индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания в будние дни в промежутках между 07:00—09:00 и 16:00—18:00 .

Рекомендация распространяется на граждан, родившихся до 2004 года включительно. Компаний-перевозчиков в ведомстве призвали снабжать пассажиров масками при отсутствии у них таковых.

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