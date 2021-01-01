Барнаул, , 04:58 — REGNUM Важнейшим событием ушедшего, 2020 года является эпидемия новой коронавирусной инфекции. Так считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об ожиданиях в 2021 году, он, в частности отметил:

Медицинский работник Александр Куликов © ИА REGNUM

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"От 2021 года я, как и все граждане России, жду окончания эпидемии и восстановление нормального функционирования системы здравоохранения. С учетом пережитого кризиса и накопленного опыта должны быть сделаны соответствующие выводы. Ключевым из них является вопрос финансирования здравоохранения.

Принципиально важно уйти от применяемого до сих пор финансирования по остаточному принципу. Одновременно с увеличением расходов на медицину настоятельно необходимо провести исправление всех выявленных в ходе испытанного нами кризиса проблем отрасли, начиная от медобразования и заканчивая организацией медицинской помощи.

Разумеется, это потребует последовательных усилий в течение не только следующего года, но и нескольких последующих лет. Считаю, что подобное изменение приоритетов государственной политики возможно одновременно с изменением приоритетов самого общества. Это случится, когда главной ценностью для человека станет его здоровье».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Павел Шумихин объяснил различие вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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