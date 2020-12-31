Барнаул, , 10:36 — REGNUM Реальные различия вакцин от COVID-19 могут быть выявлены лишь по истечении нескольких месяцев и даже лет широкого применения. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что уже в I квартале 2021 года в России можно будет выбирать, какой из вакцин против коронавируса привиться, он пояснил:

Вакцина от COVID-19 Mos.ru

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»Вакцины, созданные на сегодняшний день в России, принципиально отличаются друг от друга. Начавшая применяться первой «Спутник V» является векторной вакциной, где основой служит живой, но неактивный в человеческом организме аденовирус, в который внедрен генетический материал коронавируса.

Созданная позже в Новосибирске «ЭпиВакКорона» называется пептидной, так как содержит искусственно созданные белковые компоненты, аналогичные коронавирусу. Считается, что вектор аденовируса, лежащий в основе «Спутник V», может проникать в клетки и задерживаться там подобно настоящему коронавирусу и тем самым вызывать более стойкий иммунный ответ, чем пептидная вакцина «ЭпиВакКорона». Но это лишь предположения.

Реальные отличия как по выраженности и стойкости иммунитета, так и по безопасности могут быть выявлены лишь по истечении нескольких месяцев и даже лет широкого применения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, информацию о том, что в I квартале 2021 года у всех жителей России появится возможность выбирать, какой из вакцин против коронавируса привиться, обнародовала вице-премьер Татьяна Голикова. Напомним, ранее Минздрав одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет.

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