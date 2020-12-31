Киев, , 10:32 — REGNUM За сутки на Украине зарегистрировали 9699 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил 31 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

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Общее число выявленных заражений SARS-CoV-2 на Украине составило 1 055 047 случаев. 709 993 инфицированных преодолели инфекцию (11 803 человека выздоровели за сутки). 18 533 инфицированных скончались от осложнений, вызванных инфекцией (209 человек за сутки).

Больше всего случаев заражения за прошлые сутки выявили в Киеве (1332), Киевской области (669), Запорожской области (660), а также в Харьковской и Одесской областях — 570 и 533 случая соответственно.

В медицинские учреждения страны за сутки госпитализировали 2704 пациента с диагнозом «COVID-19».

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