Стокгольм, , 10:31 — REGNUM Вечером 30 декабря новостное агентство SVT Nyheter со ссылкой на заявление Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщило, что на территории страны были выявлены еще четыре случая заражения штаммом коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, ранее обнаруженным на территории Соединенного Королевства.

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В ведомстве заявили, что теперь его работа будет сосредоточена на выявлении новых мутаций коронавируса на территории Швеции.

«Вполне возможно, что в Швеции есть еще не обнаруженные случаи», — заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

Существующие вакцины от COVID-19 пока справляются с противодействием мутировавшему SARS-CoV-2. Однако в Агентстве общественного здравоохранения подчеркнули, что есть причины усилить контроль над появлением и распространением новых штаммов коронавируса.

«Когда сейчас мы начинаем вакцинацию, становится еще более важным следить за различными вариантами, чтобы вакцина продолжала действовать», — объяснил эпидемиолог Тегнелл.

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