Шадринск, Курганская область, , 10:08 — REGNUM Жителей курганского города Шадринска возмутил корпоратив чиновников местной горадминистрации, который прошёл 30 декабря в в ресторане «Урал» по улице Февральской, 105. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

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В то время, как губернатор Зауралья Вадим Шумков призывает земляков в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу оставаться дома, а также распорядился об отмене корпоративов, дискотек и прочих массовых мероприятий на Новый год, чиновники муниципалитета идут в отрыв от магистральной линии, отмечают шадринцы.

«Получают в месяц по 50 тысяч рублей, а шикуют, как-будто жёны губернаторов. Не нарушают ли они ограничения в период пандемии, находясь в ресторане допоздна?», — пишет сотрудник ресторана «Урал».

В региональном оперативном штабе изданию подтвердили запрет на корпоративы в Курганской области, отметив, однако, что кафе и ресторанам разрешено работать без танцев, с социальной дистанцией между столами, входным фильтром и до 23:00. В целом по региону предприятия общепита закрываются с 15:00 31 декабря до 6:00 1 января. В ресторане «Урал» заявили о прошедшем корпоративе чиновников, как о мероприятии, проведённом с соблюдением всех противоэпидемиологических правил.

Меж тем глава города Шадринска Виктор Ермишкин находится на самоизоляции, как контактировавший с заболевшим COVID-19.