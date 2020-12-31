Бишкек, , 10:08 — REGNUM 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за сутки в Киргизии, сообщили 31 декабря в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

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Численность выявленных инфицирований коронавирусом в республике составила 81 034 случая. С начала пандемии коронавирусную инфекцию в Киргизии побороли 75 918 инфицированных (за сутки выздоровели 294 человека), скончались от осложнений COVID-19 1355 человек (один человек за сутки).

42 451 случай инфицирования (102 случая за сутки), выявленных с начала пандемии, относятся к лабораторно подтвержденным случаям инфицирования SARS-CoV-2 (код заболевания согласно международной классификации болезней U07.1), 38 583 случая (89 за сутки) — к лабораторно не подтвержденным случаям (U07.2).

На текущий момент в медицинских учреждениях республики лечение получают 1093 инфицированных, в амбулаторных условиях — 1756 человек.

За сутки зарегистрировали заражение коронавирусом двух медицинских работников, пять медицинских работников выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений, трое — завершили соблюдение режима самоизоляции. С начала эпидемии в республике зарегистрировали 4114 случаев инфицирования коронавирусом медработников, 3918 из которых выздоровели.