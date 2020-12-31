Москва, , 09:41 — REGNUM Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём новогоднем поздравлении, опубликованном в телеграм-канале, напомнил, что уходящий 2020 год дал нам бесценный урок:

Александр Мясников Dmitry Rozhkov

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»Показал, что нет ничего прочного и незыблемого в этом мире, что надо уметь в равной степени приспосабливаться к обстоятельствам и отстаивать свои права! В Новом Году желаю всем научиться ценить жизнь и здоровье — своё и своих близких!

Никто не даст нам счастье и благополучия — всё зависит от нашего настроя и взгляда на жизнь! Никогда ничего не бойтесь! Давайте радоваться каждой минуте и помнить простую древнюю истину: всё, что ни делается — делается к лучшему!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее доктор Мясников отмечал, что у тяжелобольных COVID-19 появилось больше шансов на выздоровление: интерферон показал свою эффективность.

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