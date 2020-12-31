Горно-Алтайск, , 09:38 — REGNUM Жителей Республики Алтай предупредили о наступлении морозной погоды в начале января 2021 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону ссылкой на данные синоптиков, с 3 по 5 января здесь ожидаются аномальные холода.

Температура местами опустится до 35 градусов ниже нуля, а по юго-востоку столбик термометра опустится ниже отметки в 40 градусов.

В связи с этим жителей призвали быть крайне осторожными с отопительными приборами и печами, отказаться от дальних поездок.

«Находясь на улице, примите все необходимые меры, чтобы не допустить переохлаждения и обморожения!» — отметили в управлении.