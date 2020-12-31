Улан-Удэ, , 09:21 — REGNUM 185 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за прошедшие сутки в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 25 909.

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Выздоровели за сутки 198 человек, а всего к настоящему времени от COVID-19 излечились 198 человек. В стационарах остаются 1183 пациента, 52 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2128 коек, занято — 1183, свободно — 945 коек. Занятость коечного фонда составляет 55,6%», — добавили в штабе.

За сутки также скончались ещё пять носителей коронавируса. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике стали 591 человек. Отмечается, что все они страдали тяжелой сопутствующей патологией.

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