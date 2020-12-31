Киев, , 09:31 — REGNUM На территории Украины было выявлено пять мутаций коронавируса SARS-CoV-2, который происходит из Китая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, опубликованном 30 декабря.

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Для определения принадлежности коронавиурса, циркулирующего на территории Украины к генетической линии В (происходящей из КНР), для исследований было отобрано пятьдесят образцов у носителей коронавирусной инфекции из девяти регионов страны — Днепропетровской области, Донецкой области (оккупированной Украиной части ДНР — ИА REGNUM), а также из Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и украинской столицы.

«Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, которая происходит из Китая… Так, в Украине определены следующие генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2», — сообщает источник.

По информации специалистов вирус группы В1 циркулирует на территории Европы и происходит из Италии, вирус группы В1.1.1 распространен на территории стран Европейского Союза и Великобритании, группы В1.5 распространен на территории Европы и происходит из Испании, вирус группы В2 циркулирует в более 57 странах мира на шести континентах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Украины подписало контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.

Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вакцина от коронавируса, разработанная российскими ученными, является гибридным оружием Российской Федерации против Украины.

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