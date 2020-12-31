Улаганский район, Алтай, , 09:04 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 13 901, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидером по суточному приросту оказался на этот раз Улаганский район, где выявлено 16 носителей. Также диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Онгудайского, Турочакского и других районов.

«За прошедшие сутки выздоровели 72 пациента. По данным на 31 декабря, за весь период в регионе выздоровели 13 108 человек», — добавили в оперштабе.