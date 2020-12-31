Пекин, , 08:53 — REGNUM Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Китайской Народной Республики одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 компании Sinopharm. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Центральное телевидение Китай.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что разработкой инактивированной вакцины занимались China National Biotech Group и Beijing Institute of Biological Products, которые входят в корпорацию Sinopharm. В ходе исследований было установлено, что вакцина показала хороший уровень безопасности. После двух инъекций у вакцинируемых выработались антитела с высоким титром. Защитная эффективность данной вакцины от коронавируса оценивается в 79,34%.

После исследований Beijing Institute of Biological Products подал заявку в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Китая для того, чтобы вакцину можно было выпустить на рынок.

Выход вакцины на рынок одобрен, но с некоторыми оговорками. В частности, предписано проводить дальнейшие наблюдения за вакцинируемыми, чтобы произвести переоценку эффективности вакцины и её безопасность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен в китайском городе Ухань в самом начале 2020 года. Несмотря на всплеск заражения в Ухане, китайским властям довольно быстро удалось взять эпидемию под контроль. Китай первым же и приступил к разработке вакцины против коронавируса.