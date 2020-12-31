Токио, , 08:04 — REGNUM В Японии из-за сильных снегопадов оказались отменены не менее 143 внутренних авиарейса. Об этом 31 декабря сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, ненастье, обрушившееся на некоторые регионы Японии на севере острова Хонсю и на побережье Японского моря, привело к отмене авиакомпаниями рейсов между городами Токио, Осака и северными префектурами страны.

Отмечается, что снегопады привели к ограничению скорости движения на ряде линий экспрессов «синкансэн», а также к полной остановке движения на некоторых из них.

По прогнозу метеорологов, обильные снегопады продолжатся в Японии ещё в течение нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные службы за прошедшие сутки убрали и вывезли с улиц Омска более 5,9 тыс. кубометров снега.

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