Абакан, , 06:56 — REGNUM По состоянию на 31 декабря в Хакасии коронавирус выявлен у 17 552 человек, в том числе за последние сутки в регионе подтверждено 142 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Выздоровели 14 490 человек, в том числе 424 — за прошедшие сутки.

В стационарах лечится 461 человек. 100 пациентов болеют в тяжёлой форме, 18 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в Хакасии было выявлено 160 носителей коронавируса, выздоровели 169 человек.

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