Абакан, , 06:49 — REGNUM В Хакасии по состоянию на 30 декабря от COVID-19 излечились 14 066 человек — это 80,8% от числа заразившихся. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Всего в Хакасии подтверждено 17 410 случаев заражения коронавирусом. В том числе SARS-CoV-2 выявили у 1370 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике скончались 234 пациента с коронавирусом.

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