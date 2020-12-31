Берлин, , 06:41 — REGNUM Участие в вакцинации будет принимать канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она заявила в новогоднем обращении, которое распространила пресс-служба правительства ФРГ.

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По словам Меркель, ей должны поставить прививку, когда подойдет ее очередь в рамках возрастной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Германии с 27 декабря после одобрения властями ЕС вакцины от американской фармкомпании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

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