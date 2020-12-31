Буэнос-Айрес, , 06:19 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 11 765 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамеринской стране достигло 1 613 928. Также за минувшие сутки в республике скончались 145 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Аргентине жертвами осложнений COVID-19 стали 43 163 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Аргентине одобрили использование для вакцинации препарата от компании AstroZeneca. При этом в стране уже началась кампания по вакцинации российским препаратом «Спутник V», 300 тыс. доз которого уже поступило в Аргентину.

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