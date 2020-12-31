Веллингтон, , 05:45 — REGNUM В Новой Зеландии подтвердили еще 11 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все зараженные прибыли в страну из-за границы. Коронавирусную инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина. Указывается, что инфицированные прибыли из США, Индии, ЮАР, Нидерландов, Великобритании и Канады. Случаев локального распространения вируса не фиксировалось.

В настоящее время на территории Новой Зеландии числится 55 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1806 инфицированных SARS-CoV-2.