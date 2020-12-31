Улан-Удэ, , 05:46 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 185 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 25 909. Об этом утром 31 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 13 946 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались пять пациентов с COVID-19 (всего умерли 591 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1183 больных. На амбулаторном лечении находится 1001 человек, наблюдаются 3063 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 23 134 (+198) человека.

В реанимации остаются 76 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 52 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 55,6% — из 2128 перепрофилированных коек заняты 1183.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ из-за проведения свадьбы с участием 28 гостей временно приостановлена деятельность ресторана «Раздолье».

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