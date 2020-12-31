Москва, , 05:38 — REGNUM Поход в баню в состоянии похмелья может привести к смерти, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, абстинентный синдром как правило сопровождается обезвоживанием организма и учащенным пульсом, эффект от которых умножается при посещении парной.

«Что такое похмелье? Помимо всего прочего, это сильнейшее обезвоживание. Алкоголь — сильнейшее мочегонное средство, плюс еще была рвота, плюс это учащенное сердцебиение. Плюс это очень большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему… Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься», — отметил врач.

Мясников считает, что похмелья можно избежать при умеренном потреблении спиртных напитков. Телеведущей напомнил об опасной дозе алкоголя.

«Если вы перепьете больше количества нужного вам, похмелье у вас будет. Вы должны понимать, что двести миллиграмм чистого спирта во всех руководствах — это смертельная доза этанола. Если вы выпиваете такую дозу, вам ничего не поможет», — сказал специалист.

Он добавил, что употребление в ходе застолья таких продуктов как картофель, холодец, суп, а также жирных блюд поможет ослабить похмельный синдром.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что в период новогодних праздников жителям РФ лучше отказаться от чрезмерного потребления алкогольных напитков.

Читайте также: Нарколог призвал не совмещать на Новый год алкоголь и сладости