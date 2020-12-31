Оттава, , 05:20 — REGNUM Все авиапассажиры, прибывающие на территорию Канады, будут обязаны предоставить отрицательный результат теста на выявление коронавирусной инфекции, заявил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«В качестве дополнительной меры по защите здоровья и безопасности канадцев правительство Канады вскоре будет требовать от авиапассажиров отрицательный результат на COVID-19 перед посадкой на международные рейсы в Канаду», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в двух провинциях Канады — Онтарио и Квебек — был зафиксирован рекордный прирост числа зараженных коронавирусом нового типа за одни сутки. В частности, в Онтарио выявили 2923 инфицированных, в Квебеке — 2511.

Читайте ранее в этом сюжете: В двух провинциях Канады выявлен рекордный рост заболеваемости COVID-19