Москва, , 05:15 — REGNUM В четверг, 31 декабря, в Москве будет облачно, небольшой мокрый снег, гололедица. Температура воздуха — 0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 1 января в Москве также будет облачно, небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха — −1… +1 °C.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −3… +2 °C днём и −3… +2 °C ночью.

В пятницу, 1 января, днём в столице ожидается 0… +2 °C. По области −3… +2 °C. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C. Небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь — с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года — атлантический циклон принесёт в Москву оттепель.

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