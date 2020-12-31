Москва, , 05:01 — REGNUM Для возвращения привычного режима жизни в России, изменившегося в связи с распространением коронавируса, необходимо провакцинировать хотя бы 50% населения к осени 2021 года. Об этом сообщила бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

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«Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией — ред.) хотя бы под 50% (населения — ред.), то увидим результаты», — цитирует РИА Новости собеседницу.

По её словам, после вакцинации в России резко сократится заболеваемость COVID-19, «разгрузится здравоохранение», а граждане смогут вернуться к более или менее привычному образу жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что масштабная вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 в России уже стартовала. Сейчас прививаются лица из различных групп риска. Как только удастся нарастить промышленные объемы выпуска вакцины, начнется всеобщая вакцинация.

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