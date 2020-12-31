Сан-Сальвадор, , 04:54 — REGNUM Вакцина от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета получила разрешение на экстренное применение от властей Сальвадора. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба национального государственного управления по контролю за медикаментами.

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«Сегодня была выдана особая лицензия на ввоз, распространение и применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca», — говорится в сообщении ведомства.

В Сальвадоре с начала пандемии было выявлено 45 960 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 1327 больных с диагнозом COVID-19.

Напомним, 30 декабря Великобритания одобрила массовую вакцинацию от коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Власти страны заказали 100 млн доз препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Аргентины разрешили использование вакцины от компании AstraZeneca для прививок против коронавирусной инфекции на территории страны.

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