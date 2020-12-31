Пекин, , 04:51 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 25 новых случаев COVID-19, включая девять локальных и 16 импортированных, сообщает 31 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, пять локальных случаев пришлись на провинцию Ляонин, еще по два — на Пекин и провинцию Хэйлунцзян соответственно.

Ни одного нового случая подозрения на инфекцию или гибели людей от опасного заболевания в стране за сутки зафиксировано не было.

Общее число заболевших в Китае достигло 87 052 человек с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались, еще 82 050 человека выздоровели. В больницах остается 368 пациентов.