Москва, , 04:49 — REGNUM Российский экипаж Международной космической станции — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, записали видеообращение, в котором поздравили землян с наступающим Новым годом.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новогодний марафон-2020: в ожидании праздника»

«Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе, это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником!» — сказал Рыжиков с борта МКС.

В свою очередь, Кудь-Сверчков отметил, что 2020 год стал юбилейным для станции — первый международный экипаж начал на ней свою работу двадцать лет назад.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что находящиеся на МКС космонавты смогут встретить Новый год 16 раз — именно столько раз на каждом из 16 витков за сутки станция будет пересекать часовой пояс, в котором наступает 1 января.

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