Грозный, , 04:37 — REGNUM Проверить заявления мужчин, которые представились родственниками убитых в Грозном боевиков, поручил 30 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании регионального правительства.

«Они поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего. Если думают, что им такое поведение сойдет с рук, они ошибаются», — цитирует «Грозный Информ» главу республики.

По словам Кадырова, в высказываниях мужчин усматриваются признаки поддержки терроризма, поэтому проверку их слов должны сделать в компетентных органах — МВД России, Росгвардии и прокуратуре по Чечне.

Напомним, 28 декабря вооружённые бандиты совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Нападавших застрелили. Спустя два дня в соцсетях и СМИ появилась видеозапись, на которой группа мужчин, представившись родственниками убитых, обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой представить доказательства причастности убитых к террористам и выдать их тела.

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