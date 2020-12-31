Пекин, , 04:11 — REGNUM Китай усилит защиту чести и достоинства героев и мучеников в рамках судебных процессов в интересах общества, сообщили 30 декабря в Верховной народной прокуратуре Китая.

Прокуратура совместно с Верховным народным судом КНР недавно пересмотрела юридические интерпретации действующих законов судебных разбирательств в общественных интересах и официально включила защиту имени, образа, репутации и чести героев и жертв среди прочего в сферу прокурорского судопроизводства в общественных интересов.

Органы прокуратуры, при этом, должны проконсультироваться с близкими родственниками героев и мучеников, прежде чем подавать иски. Пересмотренное толкование вступит в силу с 1 января 2021 года.