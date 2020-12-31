Пекин, , 04:06 — REGNUM В общей сложности 85 тыс. жителей провинции Фуцзянь на востоке Китая получили прививку от COVID-19, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

«Ключевые группы, включая людей, работающих в сфере логистики импортных холодовых цепей, персонал таможенных и пограничных инспекций, а также медицинский персонал в специально отведенных больницах, будут вакцинированы перед Китайским Новым годом, который выпал на 12 февраля 2021 года», — заявил партийный секретарь местной комиссии здравоохранения Хуан Жисинь.

Никаких серьезных побочных эффектов среди вакцинированных не было зарегистрировано, добавил Хуан во время специальной пресс-конференции.