Куньмин, Китай, , 04:03 — REGNUM Власти Китая бросили более тысячи человек на борьбу с лесным пожаром на юго-западе страны, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

По данным местных властей, более 1100 человек было направлено на место пожара в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Пожар разгорелся в 14:30 по местному времени 28 декабря в деревне Лижэнь города Шангри-Ла в Дечен-Тибетском автономно округе провинции.

Детали происшествия и конкретные масштабы природного бедствия, равно как и причины его возникновения не уточняются.