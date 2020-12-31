Пекин, , 03:59 — REGNUM Полиция Китая раскрыла 4700 уголовных дел, связанных с незаконным выловом рыбы в реке Янцзы, арестовав 6900 подозреваемых, сообщили 30 декабря в Министерстве общественной безопасности КНР.

Более 3900 рыбацких лодок 45 тыс. единиц рыбацких снастей было изъято в рамках серии облав, осуществленных властями на самой длинной в стране реке с начала июля. Под надзором Министерства общественной безопасности КНР было разрешено 155 крупных дел, связанных с незаконным вылова рыбы, в результате чего более 360 банд было раскрыто.

В январе 2020 года Китай ввел абсолютный запрет на вылов рыбы в 332 районах бассейна реки Янцзы. Запрет будет расширен до 10-летнего моратория на все природные водные пути реки, включая основные притоки и озера с 1 января 2021 года.