Сеул, , 03:56 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 967 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 940 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли на территорию республики из-за границы. При этом центр фиксирует незначительное снижение заболеваемости — до этого в течение трех дней подряд в стране выявляли более тысячи зараженных ежесуточно. Тем не менее эксперты утверждают, что ослаблять карантинные ограничения пока преждевременно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Республике Корея достигло 60 740. Также за минувшие сутки в стране скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее жертвами осложнений COVID-19 стали 900 человек.