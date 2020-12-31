Ухань, Китай, , 03:40 — REGNUM В столице провинции Хубэй городе Ухане в центральной части Китая создан археологический исследовательский Институт цивилизации реки Янцзы, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

Институт уже создал семь исследовательских центров в области науки и техники, бамбука и шелка, истории и географии, бронзовой цивилизации, пояса и пути, чайной культуры, культурного наследия и цифровой защиты.

Институт создан совместно Уханьским университетом и Департаментом культуры и туризма провинции. Хубэй является провинцией с большим количеством культурных реликвий. По количеству недвижимых культурных реликвий провинция занимает седьмое место в Китае.