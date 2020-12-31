Пекин, , 03:34 — REGNUM Национальный метеорологический центр Китая объявил желтый уровень погодной опасности в связи с сильными холодами, которые накрыли большую часть центрального и восточного Китая, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

Со среды по четверг температура в большинстве южных районов Китая, как ожидается, упадет на 12 градусов по Цельсию, сообщили в центре. Холодный фронт принесет штормы в вышеупомянутые регионы, а также на север страны и районы вдоль рек Янцзы и Хуайхэ.

Метеорологи советуют населению принять меры предосторожности. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности с цветовой кодировкой. Красный цвет символизирует самую суровую погоду, за ним следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания.