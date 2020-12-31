Пекин, , 03:25 — REGNUM Суд города Гуанчжоу на юге Китая приговорил мужчину по имени Чэнь Чжэнчжун к пожизненному тюремному заключению за контрабанду тысяч бивней слона в Китай, сообщает 30 декабря агентство Синьхуа.

С июля 2013 года по август 2018 года мужчина вместе со своим отцом и 16 подельниками закупал бивни слонов из Нигерии и контрабандой ввозил их в Китай, сообщили в Промежуточном народном суде Гуанчжоу.

Суд установил, что преступники намеренно прятали бивни в контейнерах из древесины, дабы избежать таможенного досмотра. Контрабандные бивни из слоновой кости общим весом 20 тонн были оценены более чем в 1,02 млрд юаней ($156 млн). Китайская таможня изъяла 4661 бивень стоимостью 680 млн юаней, говорится в сообщении суда.

Мужчина также незаконно закупал и продавал в Китае рога носорога и изделия из слоновой кости. По данным суда, он 21 раз незаконно пересекал границу по поддельным паспортам. Его отец Чэнь Цзяньчэн все еще на свободе.