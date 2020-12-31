Дублин, , 03:19 — REGNUM Карантинные меры, действующие в Ирландии из-за коронавируса, будут ужесточены из-за выявления на территории страны новой разновидности SARS-CoV-2, впервые зафиксированной в Великобритании. Об этом заявил ирландский премьер-министр Михол Мартин в эфире телеканала RTE.

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Решение принято в рамках экстренного заведения правительства. Согласно нововведениям, с 1 января жители Ирландии смогут отходить от дома не дальше 5 км.

Кроме того, в республике закроются все непродовольственные магазины. Гражданам также запретят принимать гостей. По словам Мартина, указанные ограничения продлятся до конца января.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Ирландии из-за распространения COVID-19 был введен максимальный, пятый уровень эпидемиологической опасности и начали закрываться некоторые магазины, предприятия общепита, парикмахерские и салоны красоты.

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